В Омской области человек погиб в ДТП

НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Один человек погиб и еще трое пострадали в автоаварии с выездом на встречную полосу автомобиля УАЗ в Омской области, сообщает в четверг УМВД по региону.
Сообщение о происшествии на автодороге Челябинск-Новосибирск поступило в полицию около 22.30 (19.30 мск) 31 июля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ "Патриот", двигаясь в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. После столкновения УАЗ загорелся.
"В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия, пассажир УАЗа, женщина 1978 года рождения, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир – мужчина 1984 года рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.