Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T08:51Z
https://ria.ru/20190801/1557064951.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Омской области человек погиб в ДТП

08:51
204
НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Один человек погиб и еще трое пострадали в автоаварии с выездом на встречную полосу автомобиля УАЗ в Омской области, сообщает в четверг УМВД по региону.
Сообщение о происшествии на автодороге Челябинск-Новосибирск поступило в полицию около 22.30 (19.30 мск) 31 июля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ "Патриот", двигаясь в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. После столкновения УАЗ загорелся.
ДТП
3 июля, 14:01
Треть ДТП в России происходит из-за лобовых столкновений, заявили в ГИБДД
"В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия, пассажир УАЗа, женщина 1978 года рождения, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир – мужчина 1984 года рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010000
Обсудить 0
Омская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
РИА
Новости
В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
В Хабаровск доставили комплекс "Гидробарьер" для защиты от паводка
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
Лента
новостей
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары в магазине Пятерочка
"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
В центре Москвы произошел пожар в выселенном доме
Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
В Хабаровске восстановили энергоснабжение после отключения
В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
Двое пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора находятся в коме
Ключевская сопка
Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту более пяти километров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния