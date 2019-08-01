Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту более пяти километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке в начале июля. Активность на исполине сохраняется до сих пор. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

"В четверг днём по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 10 километров в южном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По информации краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.