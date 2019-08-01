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РИА Новости

Минвостокразвития попросило субсидировать авиаперевозки в Забайкалье

08:45
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Минвостокразвития России предлагает проработать вопрос субсидирования авиаперевозок внутри Забайкальского края и просит премьер-министра Дмитрия Медведева дать поручение профильным министерствам проработать вопрос.
"Очень важный, болезненный вопрос остается - это субсидирование местных воздушных перевозок внутри региона. Потому что расстояния между городами очень большие - по 500-600 километров. Мы прорабатываем связанные с этим меры, просим вашей поддержки, дать поручение нам, Минтрансу, Минфину обсчитать это все и предоставить вам доклад для последующего принятия решения", - сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края с участием Медведев.
По словам Козлова, для Забайкалья до 2025 года на решение данной проблемы потребуется 265 миллионов рублей.
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Дмитрий МедведевАлександр КозловЗабайкальский крайЭкономика
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