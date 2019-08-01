Минвостокразвития попросило субсидировать авиаперевозки в Забайкалье

"Очень важный, болезненный вопрос остается - это субсидирование местных воздушных перевозок внутри региона. Потому что расстояния между городами очень большие - по 500-600 километров. Мы прорабатываем связанные с этим меры, просим вашей поддержки, дать поручение нам, Минтрансу, Минфину обсчитать это все и предоставить вам доклад для последующего принятия решения", - сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края с участием Медведев.