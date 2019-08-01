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РИА Новости

В Хабаровск доставили комплекс "Гидробарьер" для защиты от паводка

08:42
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Самолет МЧС России доставил в Хабаровск из Новосибирска комплекс "Гидробарьер", который затем направят для защиты от паводка территорий в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
"По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи в борьбе с паводком из Новосибирска самолетом Ил-76 МЧС России в краевую столицу доставлен многофункциональный аэромобильный пожарно-спасательный комплекс "Гидробарьер". Он состоит из машины УАЗ, предназначенной для мониторинга и разведки обстановки, перевозки личного состава, а также автомобиля на базе КамАЗ с прицепом, внутри которых находятся комплекты водоналивных мобильных дамб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что один такой комплекс позволяет создать защитное сооружение и перекрыть поступление воды на участке более 200 метров менее чем за два часа. Диаметр рукавных секций от 0,75 до 1,20 метра. Водоналивная дамба устойчива к внешним воздействиям, устанавливается на любой поверхности, не смывается течением и не сдувается штормовым ветром. В базовом комплекте предусмотрены несколько вариантов модулей в зависимости от диаметра и длины рукавов. К нему также прилагаются палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды.
"В Хабаровске оборудование поставлено на вооружение в Амурский спасательный центр МЧС России. Комплекс будет направлен в Комсомольск-на-Амуре. Перед этим спасатели провели тестовое испытание установки, развернув и проверив её работоспособность на территории Амурского спасательного центра. Дамбы планируется использовать для прикрытия наиболее слабых мест в черте Комсомольска-на-Амуре для проведения противопаводковых работ и защиты предприятий и жилых массивов от подтопления", – приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального главка МЧС Андрея Прокопенко.
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Сообщается, что ранее в Хабаровск были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб, которые переданы в резерв материальных ресурсов региона. Их планируется использовать в наиболее незащищённых от паводка местах.
Ранее сообщалось, что первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430-470 сантиметров. Вторая волна ожидается 8-9 августа, уровень поднимется 630-650 сантиметров. В Хабаровске может произойти затопление дач на левом берегу, низких мест в городе, а также частного сектора вблизи реки.
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В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидают к 14-16 августа. Максимальная отметка должна составить 600 сантиметров при опасной в 650 сантиметров. Возможно подтопление приусадебных участков и низких мест.
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МЧСХабаровский крайОбщество
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