В Хабаровск доставили комплекс "Гидробарьер" для защиты от паводка

ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Самолет МЧС России доставил в Хабаровск из Новосибирска комплекс "Гидробарьер", который затем направят для защиты от паводка территорий в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в четверг.

"По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи в борьбе с паводком из Новосибирска самолетом Ил-76 МЧС России в краевую столицу доставлен многофункциональный аэромобильный пожарно-спасательный комплекс "Гидробарьер". Он состоит из машины УАЗ, предназначенной для мониторинга и разведки обстановки, перевозки личного состава, а также автомобиля на базе КамАЗ с прицепом, внутри которых находятся комплекты водоналивных мобильных дамб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один такой комплекс позволяет создать защитное сооружение и перекрыть поступление воды на участке более 200 метров менее чем за два часа. Диаметр рукавных секций от 0,75 до 1,20 метра. Водоналивная дамба устойчива к внешним воздействиям, устанавливается на любой поверхности, не смывается течением и не сдувается штормовым ветром. В базовом комплекте предусмотрены несколько вариантов модулей в зависимости от диаметра и длины рукавов. К нему также прилагаются палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды.

"В Хабаровске оборудование поставлено на вооружение в Амурский спасательный центр МЧС России. Комплекс будет направлен в Комсомольск-на-Амуре. Перед этим спасатели провели тестовое испытание установки, развернув и проверив её работоспособность на территории Амурского спасательного центра. Дамбы планируется использовать для прикрытия наиболее слабых мест в черте Комсомольска-на-Амуре для проведения противопаводковых работ и защиты предприятий и жилых массивов от подтопления", – приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального главка МЧС Андрея Прокопенко.

Сообщается, что ранее в Хабаровск были доставлены 16 комплектов водоналивных дамб, которые переданы в резерв материальных ресурсов региона. Их планируется использовать в наиболее незащищённых от паводка местах.

Ранее сообщалось, что первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430-470 сантиметров. Вторая волна ожидается 8-9 августа, уровень поднимется 630-650 сантиметров. В Хабаровске может произойти затопление дач на левом берегу, низких мест в городе, а также частного сектора вблизи реки.