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РИА Новости

Светофоры и дорожные знаки в Москве подготовят к осеннему сезону

08:40
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДорожные знаки в Москве
Дорожные знаки в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дорожные знаки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работники ЦОДД проверят к осеннему сезону исправность светофоров, почистят дорожные знаки или поменяют поврежденные на новые, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве проверят транспортную инфраструктуру к осени. Особое внимание специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уделят улицам, на которых расположены детские сады, школы и вузы, а также тем, что находятся поблизости от учебных заведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего обследуют территории более 550 образовательных учреждений, рядом с которыми есть автомобильные дороги.
Согласно сообщению, к 1 августа работники Центра организации дорожного движения уже восстановили или заменили более 110 дорожных знаков. Кроме того, они проверили около 15 тысяч светофоров.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Инфраструктура - НовостиМосква
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