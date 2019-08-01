Светофоры и дорожные знаки в Москве подготовят к осеннему сезону

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работники ЦОДД проверят к осеннему сезону исправность светофоров, почистят дорожные знаки или поменяют поврежденные на новые, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве проверят транспортную инфраструктуру к осени. Особое внимание специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уделят улицам, на которых расположены детские сады, школы и вузы, а также тем, что находятся поблизости от учебных заведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего обследуют территории более 550 образовательных учреждений, рядом с которыми есть автомобильные дороги.
Согласно сообщению, к 1 августа работники Центра организации дорожного движения уже восстановили или заменили более 110 дорожных знаков. Кроме того, они проверили около 15 тысяч светофоров.