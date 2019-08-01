Светофоры и дорожные знаки в Москве подготовят к осеннему сезону

"В Москве проверят транспортную инфраструктуру к осени. Особое внимание специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уделят улицам, на которых расположены детские сады, школы и вузы, а также тем, что находятся поблизости от учебных заведений", - говорится в сообщении.