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РИА Новости

Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров

08:32
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Шаманы из числа представителей коренных народов Севера и России запланировали на 2 августа ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров, сообщил РИА Новости известный фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.
"Каждый (шаман) у себя дома проведет обряд 2 августа. Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские... Сегодня камлания и завтра", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Молданов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" обратился к шаманам по всей стране с просьбой "проявить государственное мышление" и защитить леса, воду и здоровье людей. "Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем, у кого дети, внуки, иначе что останется им", - написал югорчанин.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем год назад. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. В Югре, согласно данным профильных ведомств, действующих природных пожаров на утро 1 августа нет.
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