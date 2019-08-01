Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Шаманы из числа представителей коренных народов Севера и России запланировали на 2 августа ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров, сообщил РИА Новости известный фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.

"Каждый (шаман) у себя дома проведет обряд 2 августа. Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские... Сегодня камлания и завтра", - сказал собеседник агентства.

Ранее Молданов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" обратился к шаманам по всей стране с просьбой "проявить государственное мышление" и защитить леса, воду и здоровье людей. "Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем, у кого дети, внуки, иначе что останется им", - написал югорчанин.