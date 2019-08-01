В Ханты-Мансийске хотят штрафовать предприятия, где растет борщевик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг - РИА Новости. Администрация Ханты-Мансийска разрабатывает инициативу введения административных штрафов для предприятий, на территории которых растет борщевик, сообщается в четверг на Администрация Ханты-Мансийска разрабатывает инициативу введения административных штрафов для предприятий, на территории которых растет борщевик, сообщается в четверг на сайте мэрии.

"Предприятия, на территориях которых произрастает борщевик Сосновского, скоро начнут платить административные штрафы. Инициативу о внесении соответствующих изменений в правила благоустройства и озеленения рассматривает департамент городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Эту идею в муниципалитете связали с тем, что не все организации принимают меры по борьбе с быстро распространяющимся сорняком. Власти признают: борщевик не только является опасным, но и значительно ухудшает внешний облик некоторых районов Ханты-Мансийска.

Тем не менее, по словам директора департамента городского хозяйства Евгения Калашникова, сорняк не является существенной проблемой для всей столицы Югры, он не произрастает повсеместно, однако имеет точечные очаги.

"Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году в рамках муниципальных контрактов будет организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17,7 тысячи квадратных метров, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке", - приводятся в сообщении слова Калашникова.