Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего лишь плюс 14,7 градуса. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве", - сказал он.

Синоптик также отметил, что в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов.