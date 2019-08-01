Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T08:22Z
https://ria.ru/20190801/1557064298.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/96/1553229627_0:33:3170:1816_1036x0_80_0_0_ab2e0927b4c2e293d9df039b60a442c3.jpg
РИА Новости

Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет

08:22
447
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего лишь плюс 14,7 градуса. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве", - сказал он.
Пешеходы во время дождя в Москве. Архивное фото
03:20
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Синоптик также отметил, что в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.
Дождь в Москве
Вчера, 10:57
Синоптики рассказали, когда отступят аномальные холода
030022
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
В Ханты-Мансийске хотят штрафовать предприятия, где растет борщевик
РИА
Новости
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Лесной пожар в Красноярском крае
Шаманы проведут ритуалы для защиты сибирских лесов от пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Лента
новостей
В Донбассе около 13 тысяч человек остались без водоснабжения
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
Медведев поручил восстановить инфраструктуру в Забайкалье до 15 октября
В Хабаровске восстановили энергоснабжение после отключения
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, когда отступят аномальные холода
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
Ключевская сопка
Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту более пяти километров
В Хабаровск доставили комплекс "Гидробарьер" для защиты от паводка
В центре Москвы произошел пожар в выселенном доме
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
Забайкалью выделят 76 млн рублей на оборудование для цифрового телевидения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния