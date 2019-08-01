Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Димитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье".

"Я подписал также постановление правительства о создании ТОР Забайкалье. Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 миллиардов рублей. Должны быть созданы более девяти тысяч новых рабочих мест", - заявил Медведев на совещании о развитии Забайкальского края.

Он подчеркнул, что ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в мире.

"Предполагается создание 9,2 тысячи новых рабочих мест. Планируемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 31 миллиард рублей", - сообщил, в свою очередь, на совещании министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Однако, по его словам, по некоторым инвестиционным проектам необходима инфраструктурная поддержка со стороны государства. "Вы сказали про крупный проект - Удоканское месторождение меди, это Байкальская горнорудная компания будет его реализовывать в поселке Удокан. Расстояние от Читы на поезде составляет более 2,5 суток, поэтому оптимальным является авиасообщение с ближайшим аэропортом", - считает Козлов.

Он отметил, что в период строительства комбината до 2022 года на объекте будет находиться 3,5 тысячи человек, а после стройки (с 2022 года) - 2 тысячи.