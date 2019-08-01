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РИА Новости

Медведев поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра

07:59
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МЧС, Минприроды и региональным властям Сибири и Дальнего Востока до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра.
Идея создания центра была озвучена одним из участников совещания по борьбе с пожарами в Красноярске накануне. Центр предложено создать для мониторинга, профилактики и своевременного принятия мер по тушению лесных пожаров.
Кроме того, до 15 августа, согласно поручениям Медведева, Минприроды и Минфин должны представить в кабмин РФ предложения по увеличению численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня.
Кроме того, Минобрнауки и Минприроды должны до 30 августа разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.
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Главам регионов также рекомендуется до 15 сентября включить в состав региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.
МЧС, Рослесхоз и власти на местах до 9 августа должны доложить в кабмин об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и наличием необходимой специализированной лесопожарной техники вблизи населенных пунктов.
Кроме того, главам Роспотребнадзора и Росгидромета поручено обеспечить в населенных пунктах, которые могут подвернуться задымлению из-за пожаров, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья населения, дать необходимые инструкции территориальным органам, а об исполнении доложить до 9 августа. Минприроды, Минобрнауки и академии РАН поручение привлечь научные организации к решению проблем, связанных с лесными пожарами, в том числе с изучением и применением зарубежного опыта, об исполнении доложить 15 августа.
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Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано вместе с органами местного самоуправления обеспечить оперативное информирование населения, экспертного и экологического сообществ об угрозе лесных пожаров, последствиях и мерах по их тушению.
Медведев также поручил вице-премьеру Юрию Трутневу, курирующему Дальний восток, и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло представить до 20 августа предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, обеспечению пожарной безопасности в лесах, уточнению полномочий субъектов в данных вопросах.
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