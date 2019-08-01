В Иркутской области остаются подтопленными 44 населенных пункта

Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 44 населенных пункта, где проживают 1854 человека, сообщает ГУМЧС региона.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. Из-за подъема уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский районы.

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"На сегодняшний день в 44 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1786 домов с населением 1854 человека, из них 520 детей, 2522 приусадебных участка, 4 социально-значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро 1 августа превышение критического уровня воды в реке Ия в городе Тулуне составляет более 3 метров. Река опустилась с 11 метров 25 сантиметров до 10 метров 88 сантиметров при критической отметке в 7 метров.