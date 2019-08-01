Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень поручений в связи с лесными пожарами, связанных с усилением группировки сил и средств, улучшению нормативов и выделении средств, создании новых структур, увеличению численности лесных инспекторов.

"Перечень подготовлен, и мною с утра подписан. Он будет опубликован. В частности он касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы на тушении лесных пожаров в различных местах, предложения о выделении МЧС, Минобороны, субъектам Российской Федерации из резерва правительства денег для покрытия расходов на тушение лесных пожаров, улучшение нормативно-правового регулирования, отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, созданием новых структур, которые будут этим заниматься в регионах, увеличением численности лесных инспекторов, другими вопросами кадрового обеспечения", - заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что отельные поручения касаются контроля за содержанием вредных веществ в атмосфере, здоровья населения и проведения информационных кампаний.

"Надеюсь, что в те сроки, которые установлены поручением, будут приняты все необходимые решения. Контроль обеспечит само правительство", - добавил Медведев.

МЧС РФ, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа нужно подготовить и представить в правительство предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров.

Минприроды до 15 августа должно вместе с регионами подготовить и представить в правительство предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных пожаров.