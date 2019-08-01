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РИА Новости

Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами

07:52
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень поручений в связи с лесными пожарами, связанных с усилением группировки сил и средств, улучшению нормативов и выделении средств, создании новых структур, увеличению численности лесных инспекторов.
"Перечень подготовлен, и мною с утра подписан. Он будет опубликован. В частности он касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы на тушении лесных пожаров в различных местах, предложения о выделении МЧС, Минобороны, субъектам Российской Федерации из резерва правительства денег для покрытия расходов на тушение лесных пожаров, улучшение нормативно-правового регулирования, отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, созданием новых структур, которые будут этим заниматься в регионах, увеличением численности лесных инспекторов, другими вопросами кадрового обеспечения", - заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что отельные поручения касаются контроля за содержанием вредных веществ в атмосфере, здоровья населения и проведения информационных кампаний.
"Надеюсь, что в те сроки, которые установлены поручением, будут приняты все необходимые решения. Контроль обеспечит само правительство", - добавил Медведев.
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Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа нужно подготовить и представить в правительство предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров.
Минприроды до 15 августа должно вместе с регионами подготовить и представить в правительство предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных пожаров.
Медведев также обратился с просьбой к Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.
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