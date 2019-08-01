Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. Израильские военные в ночь на четверг застрелили палестинца, который открыл по ним огонь на границе сектора Газа и ранил трех человек, сообщила армейская пресс-служба.

В ходе столкновения, одного из самых масштабных в этом районе за последние недели, израильский танк также атаковал пост боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Проникнув на израильскую территорию через забор безопасности (из южной части сектора Газа - ред.), боевик начал стрельбу по военнослужащим. Те засекли его местоположение и открыли ответный огонь, в результате которого нападавший был убит", - говорится в пресс-релизе.

В перестрелке ранение средней тяжести получил израильский офицер, двое солдат ранены легко.