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РИА Новости

Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа

07:32
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие. Архивное фото
Израильские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг - РИА Новости. Израильские военные в ночь на четверг застрелили палестинца, который открыл по ним огонь на границе сектора Газа и ранил трех человек, сообщила армейская пресс-служба.
В ходе столкновения, одного из самых масштабных в этом районе за последние недели, израильский танк также атаковал пост боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС.
"Проникнув на израильскую территорию через забор безопасности (из южной части сектора Газа - ред.), боевик начал стрельбу по военнослужащим. Те засекли его местоположение и открыли ответный огонь, в результате которого нападавший был убит", - говорится в пресс-релизе.
В перестрелке ранение средней тяжести получил израильский офицер, двое солдат ранены легко.
Военные рассказывают, что блокировали дороги и стянули дополнительные силы в поселки, расположенные рядом с местом нарушения границы.
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Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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