Синоптики предупредили жителей Приморья о надвигающемся тайфуне "Випа"

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Очередной тайфун "Випа" может принести большое количество осадков в Приморье 12-13 августа, сообщает Примгидромет.

Тропический шторм "Данас" в июле принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен, сейчас его восстановили.

Тайфун "Випа" зародился в конце июля.

"На сегодня есть ряд оснований предполагать, что тайфун "Випа" может повторить траекторию тайфуна "Данас", пройдя над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку, и пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что за ближайшие 10 суток в тропосфере может измениться ситуация, но если предположение о возможном выходе тайфуна на Приморский край подтвердится, то ливни накроют регион 12-13 августа.