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РИА Новости

Синоптики предупредили жителей Приморья о надвигающемся тайфуне "Випа"

07:27
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Очередной тайфун "Випа" может принести большое количество осадков в Приморье 12-13 августа, сообщает Примгидромет.
Тропический шторм "Данас" в июле принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен, сейчас его восстановили.
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Тайфун "Випа" зародился в конце июля.
"На сегодня есть ряд оснований предполагать, что тайфун "Випа" может повторить траекторию тайфуна "Данас", пройдя над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку, и пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья", - сказал глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что за ближайшие 10 суток в тропосфере может измениться ситуация, но если предположение о возможном выходе тайфуна на Приморский край подтвердится, то ливни накроют регион 12-13 августа.
"Если предположение подтвердится, то Приморскому краю достанется очень приличная порция осадков… О прямой угрозе для Приморья все службы жизнеобеспечения и органы власти будут предупреждены заблаговременно", - добавил синоптик.
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