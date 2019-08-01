Япония возобновляет полеты истребителей-невидимок F-35A

ТОКИО, 1 авг - РИА Новости. Япония возобновляет в четверг полеты истребителей-невидимок сил самообороны F-35A, которые были приостановлены после крушения такого самолета в апреле, передало агентство Япония возобновляет в четверг полеты истребителей-невидимок сил самообороны F-35A, которые были приостановлены после крушения такого самолета в апреле, передало агентство Киодо

Всего у Японии есть еще 12 истребителей F-35A.

Агентство приводит слова министра обороны страны Такэси Иваи о том, что полеты возобновляются примерно в 14:00 (08:00 мск) и будут приняты должные меры для обеспечения безопасности полетов.

Такие меры будут включать дополнительную подготовку пилотов и проверки технического состояния истребителей.

Как сообщалось ранее, 9 апреля пилот F-35A с военной базы Мисава в префектуре Аомори разбился, потеряв ориентацию в воздухе, в море на скорости 1100 километров в час.

Как сообщали японские СМИ, это было первое в мире крушение самолета F-35A производства компании Lockheed Martin.

Несмотря на этот инцидент Ивая сообщил, что Япония не откажется от планов закупить еще больше F-35A у США. Всего в стране будет размещено 105 таких истребителей-невидимок.