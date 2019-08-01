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РИА Новости

Япония возобновляет полеты истребителей-невидимок F-35A

07:21
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители F-35A. Архивное фото
Истребители F-35A. Архивное фото
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
ТОКИО, 1 авг - РИА Новости. Япония возобновляет в четверг полеты истребителей-невидимок сил самообороны F-35A, которые были приостановлены после крушения такого самолета в апреле, передало агентство Киодо.
Всего у Японии есть еще 12 истребителей F-35A.
Агентство приводит слова министра обороны страны Такэси Иваи о том, что полеты возобновляются примерно в 14:00 (08:00 мск) и будут приняты должные меры для обеспечения безопасности полетов.
Такие меры будут включать дополнительную подготовку пилотов и проверки технического состояния истребителей.
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Как сообщалось ранее, 9 апреля пилот F-35A с военной базы Мисава в префектуре Аомори разбился, потеряв ориентацию в воздухе, в море на скорости 1100 километров в час.
Как сообщали японские СМИ, это было первое в мире крушение самолета F-35A производства компании Lockheed Martin.
Несмотря на этот инцидент Ивая сообщил, что Япония не откажется от планов закупить еще больше F-35A у США. Всего в стране будет размещено 105 таких истребителей-невидимок.
Самолеты типа F-35, разработанные при участии девяти стран, включая США, впервые были поставлены на вооружение Японии в прошлом году.
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