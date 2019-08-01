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РИА Новости

В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет

07:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Ученик летного училища, выполнявший одиночный тренировочный полет в финском городе Тампере, погиб в результате крушения воздушного судна, сообщает в четверг Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
Катастрофа произошла поздно вечером в среду.
"В аэропорту Тампере произошла авиакатастрофа, в которой погиб студент. Он находился в одиночном полете в рамках программы подготовки пилотов. Спасательная служба получила сигнал о крушении в районе 21 часа", - говорится в сообщении.
Аэропорт Тампере был закрыт для приема самолетов с 21 часа до полуночи, уточняется на сайте организации. Рейс Ryanair FR1027 из Будапешта в Тампере был перенаправлен в Турку.
Это вторая катастрофа легкомоторного самолета в Финляндии за неделю. В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
27 июля, 14:32
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
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