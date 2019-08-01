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РИА Новости

В Москве появятся два новых ночных маршрута наземного транспорта

07:15
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНочной наземный транспорт в Москве. Архивное фото
Ночной наземный транспорт в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Два новых ночных маршрута начнут работу в Москве в ночь на 5 августа, они будут развозить пассажиров в районы Южное Бутово и Алтуфьевский, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
"Два новых ночных маршрута заработают в Москве в ночь на 5 августа. Автобусы № Н8 и № Н9 будут отправляться от станции метро "Китай-город" и развозить пассажиров в районы Южное Бутово и Алтуфьевский соответственно", - сообщил Ликсутов.
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Заммэра пояснил, что автобусы поедут со всеми действующими остановками — они будут работать в режиме "по требованию". Для входа и выхода нужно подать сигнал водителю. Кроме того, в ночь на 5 августа изменится ночной маршрут № Н6.
"На участке от станции метро "Китай-город" до "ВДНХ" вместо Сретенки и проспекта Мира автобусы будут проезжать через "Трубную", "Достоевскую", "Марьину Рощу" по Шереметьевской улице и улице Академика Королёва, далее – как и раньше – в Медведково", - уточнил руководитель транспортного комплекса.
Ликсутов добавил, что в новой версии ночной сети Москвы все маршруты, кроме круглосуточного "Б" по Садовому кольцу, теперь отправляются с транспортного узла у станции метро "Китай-город". С 1:00 до 5:30 автобусы 11 ночных маршрутов будут отправляться отсюда в 00 и 30 минут каждого часа.
"Перед отправлением с узла на Китай-городе у автобусов предусмотрена стоянка 5-10 минут, чтобы все желающие пассажиры успели сделать пересадку между маршрутами. Таким образом, ночная сеть маршрутов, как метро, позволит москвичам добраться из конца в конец города", - заключил заммэра.
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