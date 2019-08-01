Эксперт рассказал о последствиях приостановки работ по "Космороботу"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Прекращение разработки робота-помощника космонавтов "Косморобота" негативно скажется на развитии робототехники для космоса в России, считает вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда "Сколково" Алексей Беляков.

"Приостановка работ по "Космороботу" может потенциально негативно сказаться на технологическом потенциале российской космической робототехники", - сказал эксперт.

В то же время он напомнил, что ситуация не настолько критическая, поскольку "Косморобот" создавался для использования на Научно-энергетическом модуле, запуск которого постоянно сдвигается, а также что в космос отправится Skybot F-850 со схожим функционалом.

По мнению Белякова, роботы-ассистенты, такие как Skybot (новое имя робота "Федора", разработанного по заказу Фонда перспективных исследований) и "Косморобот", в будущем станут критическим компонентом исследовательских программ. Они позволят снизить нагрузку на людей и риски при выполнении работ на поверхности небесных тел и в открытом космосе.