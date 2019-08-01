Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T07:06Z
https://ria.ru/20190801/1557063272.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/139680/21/1396802162_0:0:2718:1529_1036x0_80_0_0_a3ba2f2f44cf97f3592a8177c56aa2a2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

07:06
445
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкНур-Султан. Архивное фото
Нур-Султан. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Все делегации прибыли на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в Нур-Султане, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.
"Все делегации прибыли", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
401000
Обсудить 0
Война в СирииМИД КазахстанаСирияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Разрушенные здания в Сирии
Пентагон ответил на обвинения Минобороны в подготовке боевиков в Сирии
РИА
Новости
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Эксперт рассказал о последствиях приостановки работ по "Космороботу"
В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В Алеппо восстановили фабрику детской одежды
Истребители F-35A. Архивное фото
Япония возобновляет полеты истребителей-невидимок F-35A
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
В центре Москвы произошел пожар в выселенном доме
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Демилитаризованная зона на границе между КНДР и Южной Кореей. Архивное фото
СМИ: задержанный южнокорейскими военными гражданин КНДР попросил убежища
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния