В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

НУР-СУЛТАН, 1 авг - РИА Новости. Все делегации прибыли на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в Нур-Султане, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

"Все делегации прибыли", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.