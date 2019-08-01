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РИА Новости

Кабмин выделил более 15 миллиардов рублей на поддержку пяти регионов ДФО

06:45
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ. Архивное фото
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 15,5 миллиардов рублей на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока в 2019-2021 годах, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Средства будут направлены на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Якутии, Приморском крае, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.
"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019–2021 годах дополнительно выделяется 15,54 миллиардов рублей (в 2019 году – 9,87 миллиардов рублей, в 2020 году – 2,41 миллиарда рублей, в 2021 году – 3,26 миллиарда рублей)", - говорится в справке к документу.
Уточняется, что дополнительная господдержка позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.
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Дальневосточный ФОСахалинЕврейская автономная областьРоссияЯкутияПриморский крайМагаданская областьЭкономика
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