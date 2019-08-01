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РИА Новости

В правительстве назвали среднюю зарплату российских пожарных в 2019 году

06:42
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный. Архивное фото
Пожарный. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС, непосредственно задействованные в тушении пожаров в России, в 2019 году в среднем за месяц будут зарабатывать 24,8 тысячи рублей, что предусмотрено подписанными президентом РФ поправками в федеральный бюджет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства РФ.
Это решение было озвучено на прямой линии с президентом РФ, когда к Владимиру Путину обратился сотрудник пожарной службы из Калининграда Станислав Таукачикас, зарплата которого составляет всего 16 тысяч рублей. Путин заявил, что МЧС в 2019 году будет выделено 4,3 миллиарда рублей на повышение зарплат. Соответствующие поправки были внесены в закон о бюджете, после чего их подписал президент.
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Как отметили в пресс-службе кабмина, изменениями в закон предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 4,3 млрд рублей на повышение оплаты труда личного состава реагирующих подразделений МЧС России.
"Эти средства позволят обеспечить в 2019 году фактический уровень среднемесячной заработной платы работников реагирующих подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, непосредственно задействованных в тушении пожаров, в размере 24,8 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе правительства.
Путин также говорил, что в следующем году также предусмотрено выделение МЧС средств для повышения зарплат – два транша по 4 миллиарда рублей, что позволит увеличить зарплаты до 32 тысячи рублей.
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