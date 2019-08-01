Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T08:33Z
https://ria.ru/20190801/1557063081.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США продлили ограничения по иранской ядерной программе

06:36
1476
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон объявил о продлении действия ограничений по ядерной программе Ирана.
Распоряжение подписал госсекретарь Майк Помпео.
Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.

"Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", — говорится в распоряжении.

При этом Вашингтон называет Иран "лидирующим в мире государством — спонсором терроризма", которое продолжает использовать свою ядерную программу для "вымогательства у международного сообщества и угроз региональной безопасности".
Президент США Дональд Трамп
24 июня, 08:00
Трамп испугался бомбить Иран из-за Путина

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Однако позже США ввели исключения для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер" в Иране. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.
Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход американских санкций.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
17 мая, 08:00
США готовятся посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО
Восьмого мая этого года, в годовщину выхода Америки из сделки, Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения о приостановке выполнения обязательств по двум пунктам соглашения: они касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Иран дал 60 дней пятерке партнеров, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. Если этого не произойдет, следующим шагом будет приостановка модернизации реактора в Араке, а также отказ от ограничений в уровне обогащения урана, заявили в Исламской Республике.
В тот же день Трамп ввел санкции против добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
2242013
Обсудить 0
Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны
Лента
новостей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Россия оспорит представленную "Нафтогазом" оценку размера убытков в Крыму
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
В Белом доме рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске управляемого реактивного снаряда нового типа с территории КНДР. 31 июля 2019
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Схистостега, найденная после бурелома.
На Курилах обнаружили массовые скопления "золота драконов"
Военнослужащие блока НАТО на учениях в Латвии
Эксперт оценил слова генерала из Латвии о "способной удивить" Россию армии
На Алтае задержали мать младенца, тело которого нашли в пакете
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2
Мина из сковородки. С чем российские саперы столкнулись в Сирии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Беркут. Архивное фото
Орнитолог назвал причины гибели 80% потомства хищных птиц в Сибири
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния