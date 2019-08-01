США продлили ограничения по иранской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон объявил о продлении действия ограничений по ядерной программе Ирана.

Распоряжение подписал госсекретарь Майк Помпео.

Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.

"Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", — говорится в распоряжении.

При этом Вашингтон называет Иран "лидирующим в мире государством — спонсором терроризма", которое продолжает использовать свою ядерную программу для "вымогательства у международного сообщества и угроз региональной безопасности".

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Однако позже США ввели исключения для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер" в Иране. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.

Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход американских санкций.

Восьмого мая этого года, в годовщину выхода Америки из сделки, Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения о приостановке выполнения обязательств по двум пунктам соглашения: они касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Иран дал 60 дней пятерке партнеров, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. Если этого не произойдет, следующим шагом будет приостановка модернизации реактора в Араке, а также отказ от ограничений в уровне обогащения урана, заявили в Исламской Республике.