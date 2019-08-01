Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T06:35Z
https://ria.ru/20190801/1557063055.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/136384/99/1363849956_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_dcc5b664324bae02143550b5605ce7ab.jpg
РИА Новости

В Красноярск для тушения пожаров прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76

06:35
399
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации завершили перебазирование из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск", - говорится в сообщении.
Смог в Москве. Архивное фото
Вчера, 04:01
Синоптики рассказали, в каком случае дым от пожаров в Сибири накроет Москву
Уточняется, что военные уже готовят технику к тушению пожаров, заправляют выливные авиационные приборы (ВАП). Подчеркивается, что летчики изучили маршруты и погодные условия.
Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
911000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуИл-76Министерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Лента
новостей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами
Самолет Ил-76. Архивное фото
Пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76
В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода
Пожарный. Архивное фото
В правительстве назвали среднюю зарплату российских пожарных в 2019 году
Бутылки вина на конвейере
Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
СМИ узнали в Минобороны возможные сроки тушения пожаров в Сибири
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил представить предложения по созданию лесопожарного центра
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния