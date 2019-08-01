В Красноярск для тушения пожаров прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации завершили перебазирование из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные уже готовят технику к тушению пожаров, заправляют выливные авиационные приборы (ВАП). Подчеркивается, что летчики изучили маршруты и погодные условия.

Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.