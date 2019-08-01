Орнитолог назвал причины гибели 80% потомства хищных птиц в Сибири

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проливные дожди, снег и дым от пожаров привели к гибели 80% потомства хищных птиц на территории Сибири, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана", орнитолог Игорь Карякин.

"В этом году репродуктивный успех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%. Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года", - сказал он.

По его словам, весна была холодная со снегом и дождями, причем дожди чередовались со снегом. "Сначала птицы вымокнут, потом инеем покроются и льдом. Выживание у птенцов уже весной было минимальным", - добавил он Карякин.