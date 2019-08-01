На Алтае задержали мать младенца, тело которого нашли в пакете

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали мать 11-месячной девочки, которую нашли мертвой в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый мешок, было найдено утром 28 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным СК, смерть ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

"В рамках расследования уголовного дела по факту убийства 11-месячной девочки в городе Бийске, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана ее мать", - говорится в сообщении.