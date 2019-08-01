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РИА Новости

В Белом доме рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

06:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным торговые отношения между странами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Белого дома.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, его российский коллега ответил, что воспользуется предложением при необходимости, и расценил этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.
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В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Путин обсудили торговые отношения между двумя странами, пишет Блумберг. Также отмечается, что президент США выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Сибири.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
трамп предложил помощь в тушении пожаров. докатились. до чего вова довел лесное хозяйство страны. жаль матом на него нельзя ругаться, а то еще привлекут.
1 августа, 07:23
bourne.alex
24002121
Если сами не могем, почему бы и не принять помощь. Лес горит, нам жить еще тут!
1 августа, 07:26
sstrider71
27100013
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