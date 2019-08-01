В Белом доме рассказали подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президент США предложил помощь с тушением пожаров в Сибири, его российский коллега ответил, что воспользуется предложением при необходимости, и расценил этот шаг как залог восстановления полноформатных отношений между двумя странами.