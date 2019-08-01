В МГУ рассказали, когда закончится аномальная погода

Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Аномальная погода, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идет дождь, вызывающий наводнения, закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

"Существовать этой ситуации не больше месяца, потому что наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается. (Климатической - ред.) волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадет", - сказал эксперт.

По его словам, аномальные события с погодой в Европе, на восточноевропейской равнине, в центральной и восточной Сибири – звенья одной цепи.