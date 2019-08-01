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РИА Новости

В МГУ рассказали, когда закончится аномальная погода

06:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя. Архивное фото
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Аномальная погода, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идет дождь, вызывающий наводнения, закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
"Существовать этой ситуации не больше месяца, потому что наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается. (Климатической - ред.) волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадет", - сказал эксперт.
По его словам, аномальные события с погодой в Европе, на восточноевропейской равнине, в центральной и восточной Сибири – звенья одной цепи.
"Волна как встала, так и не сдвигается, а почему – никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют, и находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся", - сказал он.
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваЕвропаРоссияРИА НаукаОбщество
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