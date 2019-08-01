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РИА Новости

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

05:59
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© РИА Новости / СтрингерПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
"МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке", - сообщили в кабмине.
Как отмечается, в этом докладе также представлены предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о гражданстве РФ, которые необходимо сначала обсудить членами рабочей группы, разрабатывающей Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, а затем согласовать с заинтересованными госорганами.
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