МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.

"МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке", - сообщили в кабмине.