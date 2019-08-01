СМИ узнали в Минобороны возможные сроки тушения пожаров в Сибири

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Министерство обороны России рассчитывает потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Об этом пишут " Министерство обороны России рассчитывает потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Об этом пишут " Известия " со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что первые полеты военная авиация, задействованная в тушении пожаров, начнет первого августа в 10 утра по местному времени.

Однако источник не исключил, что на тушение пожаров может потребоваться больше времени.

Для ликвидации возгораний в Красноярском крае будет задействовано десять самолетов Ил-76 и десять военно-транспортных вертолетов, на которые установят специальные водосливные устройства.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.