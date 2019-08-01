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РИА Новости

СМИ узнали в Минобороны возможные сроки тушения пожаров в Сибири

05:55
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Министерство обороны России рассчитывает потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что первые полеты военная авиация, задействованная в тушении пожаров, начнет первого августа в 10 утра по местному времени.
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Однако источник не исключил, что на тушение пожаров может потребоваться больше времени.
Для ликвидации возгораний в Красноярском крае будет задействовано десять самолетов Ил-76 и десять военно-транспортных вертолетов, на которые установят специальные водосливные устройства.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинистерство обороны РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
неужели!!! - не раньше - ни позже...нужно было дождаться пока половина леса сгорит что бы наконец тушить начали....
1 августа, 06:13
44aksel
1400103
Леса уже пару месяцев горят! Очнулись. До Канады дым дошел что ли?
1 августа, 06:31
ssergej-bor
1200102
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