В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Четырехлетняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу из поселка Ярославский в село Хороль. Следователи начали проверку. Местные СМИ сообщали, что сначала ребенок жаловался на сильную головную боль, после визита к врачу девочку лечили от ангины. После одной из процедур девочка дома почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую, где она и скончалась.
"По данному факту уже проводятся служебные проверки ведомственными органами. По предварительной информации, у девочки случилось молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции, которое привело к полиорганной недостаточности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливается, была ли оказана медицинская помощь ребенку своевременно и в полном объеме. По итогам проверки будет дана оценка действиям медперсонала.