Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T05:43Z
https://ria.ru/20190801/1557062761.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Тропический тайфун "Випа" обрушился на южное побережье Китая

05:43
832
ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Тропический тайфун "Випа" добрался до южного побережья Китая и принес с собой шквалистый ветер и сильные ливни, сообщает местная метеорологическая служба.
Тайфун достиг побережья города Вэньчан островной провинции Хайнань в ночь на четверг, максимальные порывы ветра достигали 23 метров в секунду.
Последствия тайфуна Лайнрок в Приморском крае
22 июля, 12:18
Жители острова Русский из-за тайфуна почти сутки оставались без света
Синоптики ожидают, что "Випа" будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к полудню достигнет побережья провинции Гуандун.
Ранее тайфун затронул и специальный административный район Гонконг. Гонконгская обсерватория объявила 8-й из 10 уровень тревоги, однако позже понизила до 3-го, после того как тропический циклон направился в сторону провинции Гуандун. Тем не менее, синоптики предупредили жителей района, что порывы ветра по-прежнему остаются очень сильными, до 62 километров в час.
Непогода нарушила транспортное сообщение в районе, из-за стихии в международном аэропорту Гонконга были отменены 25 рейсов, еще 700 были задержаны.
После 5.00 (00.00 мск) департамент транспорта сообщил, что работа всего общественного транспорта восстановлена.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
100001
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи
В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода
Бутылки вина на конвейере
Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Максим Гареев
Отец признавшегося в убийстве блогерши рассказал о его проблемах с психикой
В Москве на серой ветке произошел сбой из-за падения человека на рельсы
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
Работа пенсионного фонда
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Диск с заданиями ЕГЭ. Архивное фото
В Госдуме предложили ввести пятилетний мораторий на изменения в ЕГЭ
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния