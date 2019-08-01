В Приморье начали расследование после затопления научного судна

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное расследование после затопления научно-исследовательского судна ДВО РАН в акватории заповедника в Приморье, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Пресс-служба Дальневосточного морского заповедника 19 июля сообщала, что катер научного центра морской биологии из-за плохой погоды получил пробоину, на борту находились восемь человек, все они спасены.

"Установлено, что 18 июля 2019 года научно-исследовательское судно "Владимир Касьянов" село на мель и затонуло на следующий день. Экипаж судна эвакуирован на берег и не пострадал. В результате аварии произошло загрязнение акватории Японского моря на площади более 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, судовладелец - Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН - не принял своевременные меры по устранению загрязнения и подъему судна. Ведомство отмечает, что позже загрязнение собрано, а с 26 по 28 июля судно подняли.