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РИА Новости

Пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76

05:32
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно 4-5 военно-транспортных самолетов Ил-76, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
"Очаги пожаров будут тушиться одновременно 4-5 самолетами. Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить", - сказал Булгаков на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.
Он отметил, что на каждый самолёт прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.
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Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населённым пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий БулгаковИл-76Министерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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