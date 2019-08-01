Пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно 4-5 военно-транспортных самолетов Ил-76, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

"Очаги пожаров будут тушиться одновременно 4-5 самолетами. Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить", - сказал Булгаков на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.

Он отметил, что на каждый самолёт прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.

Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населённым пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.