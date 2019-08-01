Малайзия призвала перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России в деле о крушении самолета Boeing в Донбассе, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам дипломата, Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования. Малайзия призвала всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать ей возможность изучить все материалы дела.

Также министр призвал провести открытое расследование инцидента. Он отметил, что государства, участвующие в расследовании, отказывают малайзийским представителям в полном доступе к материалам дела. Это, по его мнению, означает, что от его страны могут скрывать некоторые детали.

Абдалла напомнил, что, несмотря на то, что расследование еще не завершено, страны Запада уже выступили с обвинениями и даже назвали причастных.

Он также заявил, что отношения России и Малайзии не ухудшились, так как в Москве и в Куала-Лумпуре придерживаются схожих точек зрения по поводу произошедшего.

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад ранее подверг критике позицию Соединенных Штатов, Нидерландов и Австралии по вопросу крушения MH17. Эти страны, по его словам, не заинтересованы в том, чтобы установить реальные причины произошедшего, а просто решили возложить ответственность на Россию.

Катастрофа MH17

Boeing "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе в июле 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Власти Украины обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволяют сбивать самолеты на такой высоте.

Впоследствии совместная следственная группа, которая проводит расследование под руководством голландской генпрокуратуры без участия России, представила промежуточные итоги. По мнению следствия, воздушное судно было сбито посредством ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.