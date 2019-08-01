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РИА Новости

Малайзия призвала перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

05:29
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России в деле о крушении самолета Boeing в Донбассе, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам дипломата, Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования. Малайзия призвала всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать ей возможность изучить все материалы дела.
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Также министр призвал провести открытое расследование инцидента. Он отметил, что государства, участвующие в расследовании, отказывают малайзийским представителям в полном доступе к материалам дела. Это, по его мнению, означает, что от его страны могут скрывать некоторые детали.
Абдалла напомнил, что, несмотря на то, что расследование еще не завершено, страны Запада уже выступили с обвинениями и даже назвали причастных.
Он также заявил, что отношения России и Малайзии не ухудшились, так как в Москве и в Куала-Лумпуре придерживаются схожих точек зрения по поводу произошедшего.
Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад ранее подверг критике позицию Соединенных Штатов, Нидерландов и Австралии по вопросу крушения MH17. Эти страны, по его словам, не заинтересованы в том, чтобы установить реальные причины произошедшего, а просто решили возложить ответственность на Россию.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
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Эксперт: в материалах немецкого детектива по MH17 "много интересного"Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17. Как отметила в эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова, позиция голландской прокуратуры остается однобокой.

Катастрофа MH17

Boeing "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе в июле 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.
Власти Украины обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволяют сбивать самолеты на такой высоте.
Впоследствии совместная следственная группа, которая проводит расследование под руководством голландской генпрокуратуры без участия России, представила промежуточные итоги. По мнению следствия, воздушное судно было сбито посредством ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявлял, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует о том, что ракета, поразившая самолет, принадлежала Украине. Однако следственная группа эту информацию проигнорировала.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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МалайзияВ мире
Популярные комментарии
В который раз убеждаюсь, что время, выдержка и такт на стороне России. Медленно, но правда выпазит на поверхность. А, после бегства пана По с семьей и деньгами ( на отдых), вообще может открыться очень интересные факты..Ждем-с.
1 августа, 06:41
ВМВладимир Мономах
3200001
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