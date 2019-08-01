Ученый призвал не связывать природные пожары с глобальным потеплением

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Научно доказанной связи природных аномалий, когда в одних регионах планеты бушуют пожары, а в других наводнения, с глобальным потеплением на планете нет, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

"Всем хочется связать ситуацию с глобальным потеплением, потому что любую аномалию сейчас связывают с потеплением. Но научных результатов, которые могли бы однозначно сказать, что да, стационарные волны связаны с глобальным потеплением, такого рода информации нет и такого рода научных теорий нет", - сказал Кислов.

Рекордная жара установилась на прошлой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.

В России пожары распространились по территории Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.