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РИА Новости

Ученый призвал не связывать природные пожары с глобальным потеплением

05:18
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛесной пожар. Архивное фото
Лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Научно доказанной связи природных аномалий, когда в одних регионах планеты бушуют пожары, а в других наводнения, с глобальным потеплением на планете нет, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
"Всем хочется связать ситуацию с глобальным потеплением, потому что любую аномалию сейчас связывают с потеплением. Но научных результатов, которые могли бы однозначно сказать, что да, стационарные волны связаны с глобальным потеплением, такого рода информации нет и такого рода научных теорий нет", - сказал Кислов.
Рекордная жара установилась на прошлой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
В России пожары распространились по территории Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
При этом в других регинах наблюдаются наводнения. Так, в конце июня началась первая волна разрушительного паводка в Иркутской области, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка.
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