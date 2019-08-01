В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
"Маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia столкнулись в Иркутске на плотине ГЭС. По предварительной информации, погибла водитель иномарки и пассажирка автобуса. На месте работают экипажи ГИБДД", - сообщил собеседник агентства.
Представитель ведомства уточнил, что за рулем легковушки была женщина 1988 года рождения, Личность погибшей пассажирки автобуса пока не установлена.
Собеседник агентства также сообщил, что организована доследственная проверка. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Он госпитализирован.