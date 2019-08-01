Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T05:07Z
https://ria.ru/20190801/1557062479.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

05:07
2444
ИРКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
"Маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia столкнулись в Иркутске на плотине ГЭС. По предварительной информации, погибла водитель иномарки и пассажирка автобуса. На месте работают экипажи ГИБДД", - сообщил собеседник агентства.
Представитель ведомства уточнил, что за рулем легковушки была женщина 1988 года рождения, Личность погибшей пассажирки автобуса пока не установлена.
Собеседник агентства также сообщил, что организована доследственная проверка. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу. Он госпитализирован.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000025
Обсудить 1
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта
В деле хабаровской "пенсионерки-потрошительницы" выявили еще два убийства
РИА
Новости
Логотип компании Xiaomi
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Лента
новостей
Телеведущий Максим Галкин
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи
В Перми будут судить замдиректора школы, в которой девочка умерла от голода
На Алтае задержали мать младенца, тело которого нашли в пакете
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Схистостега, найденная после бурелома.
На Курилах обнаружили массовые скопления "золота драконов"
Бутылки вина на конвейере
Уезжающим с Гоа туристам разрешат вывозить больше двух бутылок алкоголя
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
СМИ узнали в Минобороны возможные сроки тушения пожаров в Сибири
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Скриншот видео, на котором мужчина в форме сотрудника Госавтоинспекции оказался актером
В Москве задержали актера театра "Современник" за ношение формы ГИБДД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46В Сыктывкаре пожилая женщина пострадала при хлопке газа в квартире
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
Лента новостейМолния