Названы российские города, где живут самые образованные соискатели работы

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чаще всего соискатели работы на "Авито" имеют среднее специальное образование, а больше всего кандидатов на трудоустройство с высшим образованием живет в Воронеже и Краснодаре, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений.

Эксперты "Авито" проанализировали уровень образования среди соискателей работы на площадке во втором квартале по 23 российским городам. Оценка проводилась среди всех профессий, размещенных на сайте, и отдельно - по пяти группам профессий: "продажи", "производство, сырье, сельское хозяйство", "строительство", "транспорт, логистика", "автомобильный бизнес". По данным сервиса, это самые популярные у работодателей группы профессий.

"Больше всего соискателей на "Авито", почти 42%, имеют среднее специальное образование. На втором месте - выпускники вузов (около 30%). Еще 20% завершили обучение с последним звонком в школе, а 9% не закончили учебу в вузе", - рассказали в компании. При этом среднее специальное образование преобладает в резюме кандидатов по всем профессиям в 22 из 23 городов.

"Единственным исключением, где большая часть соискателей имеют высшее образование, стал Воронеж: дипломы есть у 37,6% авторов резюме (со средним специальным образованием - 36,9%). По доле выпускников вузов на рынке поиска работы Воронежу равен Краснодар, но в этом городе на первом месте все же среднее специальное образование (38,2%)", - добавили в "Авито". На третьем месте в рейтинге городов по доле кандидатов на трудоустройство с высшим образованием располагается Ростов-на-Дону (37,3%), на четвертом месте - Казань (36,2%). На пятом и шестом месте - Москва (33,7%) и Санкт-Петербург (31,2%) соответственно. Меньше всего таких соискателей - в Перми (21,2%). Чуть выше в рейтинге находятся Омск (21,3%), Красноярск (22,7%), Екатеринбург (23,5%) и Новосибирск (24,4%).

В свою очередь самые образованные кандидаты на позицию продавца, по оценке сервиса, проживают в Казани (высшее образование получили 34,1% кандидатов), а меньше всего - в Красноярске (13,5%). Больше всего претендентов на работу в производстве или АПК с высшим образованием - в Воронеже (31,7%), меньше всего - в Новосибирске (14,5%).