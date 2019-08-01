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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро прокомментировал решение американского суда по аресту активов Citgo

04:49
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает незаконным решение суда США, подтвердившего наложение ареста на активы нефтяной компании Citgo по требованию канадской горнодобывающей компании Crystallex, прокуратура страны начала расследование.
В августе прошлого года суд американского штата Делавэр одобрил решение о наложении ареста на Citgo Petroleum по требованию Crystallex, которая пытается получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году. Венесуэльская PDVSA, дочкой которой является Citgo, подала апелляцию. Федеральный апелляционный суд США 29 июля отклонил заявление нефтяной компании Венесуэлы, требовавшей отменить решение нижестоящего суда, сообщило агентство Рейтер.
Генпрокуратура Венесуэлы 31 июля заявила, что в суде от лица Венесуэлы выступал Хосе Игнасио Эрнандес, которого лидер оппозиции Хуан Гуаидо назначил специальным прокурором страны.
Суд в США в марте разрешил представителям Гуаидо представить свои аргументы в судебном споре с Crystallex, требующей компенсации за национализацию своих активов в Венесуэле.
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Фальшивый президент, настоящие санкции. Как живет ВенесуэлаСША продолжают вводить санкции против Венесуэлы, а лидер оппозиции вот уже полгода продолжает делать вид, что он президент. И призывает всех на новые протесты.
"Это человек… даже не живет в Венесуэле… И оппозиция незаконно назначила его выступать… перед судом США. В результате суд США незаконно признал его представителем республики и принял решение в пользу Crystallex. Они дали право Crystallex захватить Сitgo - компанию, которая принадлежит венесуэльскому народу, из-за предполагаемого долга, который якобы имеет Венесуэла перед Crystallex", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Как это называется? Бандитизм, мафия, воровство, предательство родины.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Николас Мадуро
Президент Венесуэлы
Прокуратура заявила, что "начинает уголовное расследование по поводу участия лживого чиновника в суде США против PDVSA, где Хосе Игнасио Эрнандес действовал мошеннически перед судом, чтобы способствовать завладению Citgo".
США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСША
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