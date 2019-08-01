Мадуро прокомментировал решение американского суда по аресту активов Citgo

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает незаконным решение суда США, подтвердившего наложение ареста на активы нефтяной компании Citgo по требованию канадской горнодобывающей компании Crystallex, прокуратура страны начала расследование.

В августе прошлого года суд американского штата Делавэр одобрил решение о наложении ареста на Citgo Petroleum по требованию Crystallex, которая пытается получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле в 2008 году. Венесуэльская PDVSA, дочкой которой является Citgo, подала апелляцию. Федеральный апелляционный суд США 29 июля отклонил заявление нефтяной компании Венесуэлы, требовавшей отменить решение нижестоящего суда, сообщило агентство Рейтер.

Генпрокуратура Венесуэлы 31 июля заявила, что в суде от лица Венесуэлы выступал Хосе Игнасио Эрнандес, которого лидер оппозиции Хуан Гуаидо назначил специальным прокурором страны.

Суд в США в марте разрешил представителям Гуаидо представить свои аргументы в судебном споре с Crystallex, требующей компенсации за национализацию своих активов в Венесуэле.

"Это человек… даже не живет в Венесуэле… И оппозиция незаконно назначила его выступать… перед судом США. В результате суд США незаконно признал его представителем республики и принял решение в пользу Crystallex. Они дали право Crystallex захватить Сitgo - компанию, которая принадлежит венесуэльскому народу, из-за предполагаемого долга, который якобы имеет Венесуэла перед Crystallex", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter

Как это называется? Бандитизм, мафия, воровство, предательство родины. Николас Мадуро Президент Венесуэлы Президент Венесуэлы

Прокуратура заявила, что "начинает уголовное расследование по поводу участия лживого чиновника в суде США против PDVSA, где Хосе Игнасио Эрнандес действовал мошеннически перед судом, чтобы способствовать завладению Citgo".