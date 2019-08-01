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РИА Новости

В Красноярск для тушения пожаров прибыл первый самолет Минобороны

04:40
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 прибыл в аэропорт Красноярска для тушения лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Прибывший из Оренбурга самолет оснащен водосливными приспособлениями емкостью 42 тонны.
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В Красноярск также направили авиационную технику объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа. Десять вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами перебросили из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.
Сейчас в Красноярском крае создается авиагруппировка для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В ее состав войдут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.
Ранее в Красноярск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, которому поручено возглавить оперативную группу министерства по тушению пожаров.
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На совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации Булгаков проинформировал, что очаги пожаров будут тушить одновременно четыре-пять самолетов Ил-76. На каждый самолет прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.
Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.
В среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуЦентральный военный округИл-76Министерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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