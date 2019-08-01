В Красноярск для тушения пожаров прибыл первый самолет Минобороны

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 прибыл в аэропорт Красноярска для тушения лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Прибывший из Оренбурга самолет оснащен водосливными приспособлениями емкостью 42 тонны.

В Красноярск также направили авиационную технику объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа. Десять вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами перебросили из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.

Сейчас в Красноярском крае создается авиагруппировка для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В ее состав войдут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

Ранее в Красноярск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, которому поручено возглавить оперативную группу министерства по тушению пожаров.

На совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации Булгаков проинформировал, что очаги пожаров будут тушить одновременно четыре-пять самолетов Ил-76. На каждый самолет прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.

Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.

В среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.