В Красноярск для тушения пожаров прибыл первый самолет Минобороны

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 прибыл в аэропорт Красноярска для тушения лесных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Прибывший из Оренбурга самолет оснащен водосливными приспособлениями емкостью 42 тонны.
В Красноярск также направили авиационную технику объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа. Десять вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами перебросили из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.
Сейчас в Красноярском крае создается авиагруппировка для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В ее состав войдут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.
Ранее в Красноярск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, которому поручено возглавить оперативную группу министерства по тушению пожаров.
На совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации Булгаков проинформировал, что очаги пожаров будут тушить одновременно четыре-пять самолетов Ил-76. На каждый самолет прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.
Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.
В среду Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.