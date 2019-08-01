Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Боливар не вынесет двоих. Трамп зовет "бразильского Трампа" в НАТО Альянс, между прочим, не проходной двор. Могли бы возразить президенту США европейцы. Но не стали. С одним таким, как они до сих пор полушепотом говорят, кивая куда-то туда, за океан, они уже смирились. Но два – это все-таки перебор.