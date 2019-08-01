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РИА Новости

Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

04:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки,... я настоящим объявляю Федеративную Республику Бразилия крупнейшим союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - говорится в заявлении.
Политик Жаир Болсонару
20 марта, 17:13
Боливар не вынесет двоих. Трамп зовет "бразильского Трампа" в НАТОАльянс, между прочим, не проходной двор. Могли бы возразить президенту США европейцы. Но не стали. С одним таким, как они до сих пор полушепотом говорят, кивая куда-то туда, за океан, они уже смирились. Но два – это все-таки перебор.
В мае этого года Трамп уведомил конгресс о намерении принять такое решение, которое позволит укрепить сотрудничество двух стран в сфере обороны.
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Дональд ТрампНАТОБразилияСШАВ мире
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