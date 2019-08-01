В России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Почти 30 лесных пожаров на площади 404 гектара потушено в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 32 лесных пожаров на площади 4 585 гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31.07.2019 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 гектара", - говорится в сообщении.