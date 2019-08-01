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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров

04:34
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесной пожар. Архивное фото
Лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Почти 30 лесных пожаров на площади 404 гектара потушено в России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 32 лесных пожаров на площади 4 585 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31.07.2019 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 0.00 мск 1 августа на территории РФ тушили 165 лесных пожаров на площади 116 089 га. Наибольшее количество пожаров тушат в Иркутской области - 67 пожаров на площади 83 832 гектара. За сутки площадь возросла более чем на пять тысяч гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"РоссияПроисшествия
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