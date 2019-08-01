Глава оперативной группы Минобороны по тушению пожаров прибыл в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков в четверг прилетел в Красноярск для организации работ по тушению лесных пожаров.

Булгаков возглавляет оперативную группу министерства обороны по тушению пожаров. Он проведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

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Президент России Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Военное ведомство отправило в Красноярск десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Ми-8 военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.