Глава оперативной группы Минобороны по тушению пожаров прибыл в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков в четверг прилетел в Красноярск для организации работ по тушению лесных пожаров.
Булгаков возглавляет оперативную группу министерства обороны по тушению пожаров. Он проведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.
Президент России Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Военное ведомство отправило в Красноярск десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Ми-8 военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.