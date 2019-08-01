Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд сообщил, что проведет 1 августа перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году. На эти цели предусмотрено выделить 10,6 миллиарда рублей.

Эта корректировка затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в предыдущем году перечислялись страховые взносы. Чем выше была зарплата, тем больше будет величина прибавки.

Максимальный ее размер будет ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит сумму в 261 рубль 72 копейки.

Перерасчет, по предварительным данным, получат около 14 миллионов человек.

Также пенсионерам будет повышен размер выплат из средств пенсионных накоплений.

Имеется в виду накопительная пенсия, срочная пенсионной выплате, а также единовременная выплата.