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РИА Новости

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

04:30
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© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Теличев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд сообщил, что проведет 1 августа перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году. На эти цели предусмотрено выделить 10,6 миллиарда рублей.
Эта корректировка затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в предыдущем году перечислялись страховые взносы. Чем выше была зарплата, тем больше будет величина прибавки.
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Максимальный ее размер будет ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит сумму в 261 рубль 72 копейки.
Перерасчет, по предварительным данным, получат около 14 миллионов человек.
Также пенсионерам будет повышен размер выплат из средств пенсионных накоплений.
Имеется в виду накопительная пенсия, срочная пенсионной выплате, а также единовременная выплата.
Перерасчет коснется примерно полмиллиона пенсионеров, ежемесячные пенсии которых увеличатся с учетом корректирующего коэффициента, который составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, получаемой участниками государственной программы софинансирования пенсионных накоплений.
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