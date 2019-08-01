Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне в возрасте 55 лет и старше быстрее всего оплачивают штрафы ГИБДД через мобильный банк, медленнее всего - молодые люди 21-35 лет, сказано в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Самая большая средняя сумма оплаты штрафов ГИБДД в RSB Mobile в 2018 году и первом полугодии 2019 года была у россиян 40-50 лет. Она составила 543 рубля. Самая низкая – у пользователей 55 лет и старше: 491 рубль. Они же и быстрее всех оплачивали штрафы через мобильный банк. Медленнее всех устраняли задолженности молодые люди 21-35 лет", - говорится в исследовании.

Россияне старше 55 лет оказались и самыми "щедрыми" пользователями мобильного банка в плане среднего чека - 18,2 тысячи рублей. На втором месте по величине средней суммы одной операции оказались пользователи 40-50 лет - 15,2 тысячи рублей. Самый низкий чек был у молодых людей 21-35 лет - чуть больше 9 тысяч рублей.