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РИА Новости

Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России

04:23
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россияне в возрасте 55 лет и старше быстрее всего оплачивают штрафы ГИБДД через мобильный банк, медленнее всего - молодые люди 21-35 лет, сказано в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самая большая средняя сумма оплаты штрафов ГИБДД в RSB Mobile в 2018 году и первом полугодии 2019 года была у россиян 40-50 лет. Она составила 543 рубля. Самая низкая – у пользователей 55 лет и старше: 491 рубль. Они же и быстрее всех оплачивали штрафы через мобильный банк. Медленнее всех устраняли задолженности молодые люди 21-35 лет", - говорится в исследовании.
Россияне старше 55 лет оказались и самыми "щедрыми" пользователями мобильного банка в плане среднего чека - 18,2 тысячи рублей. На втором месте по величине средней суммы одной операции оказались пользователи 40-50 лет - 15,2 тысячи рублей. Самый низкий чек был у молодых людей 21-35 лет - чуть больше 9 тысяч рублей.
Россияне 40-50 лет, 50 лет и старше больше всего тратят в категории "Билеты и путевки" (средний чек - 8,7 тысячи и 9,6 тысячи рублей соответственно), молодые люди 21-35 лет - в категории "Страхование" (средний чек - 5,7 тысячи рублей).
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