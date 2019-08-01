Эксперт оценил слова генерала из Латвии о "способной удивить" Россию армии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны. Об этом рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, политолог Леонид Крутаков в интервью Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны. Об этом рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, политолог Леонид Крутаков в интервью Sputnik Латвия

Ранее Лейиньш заявил, что Москва считает Латвию ничтожной в военном плане, и ему бы хотелось, чтобы российские власти продолжали так думать, поскольку в этом "заключается сила" прибалтийской республики. Генерал выразил уверенность, что военная мощь Латвии теперь настолько велика, что "шокирует Россию и других потенциальных противников".

"Русофобия – сегодня один из способов существования Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. Это способ получения субсидий, всевозможных преференций, потому что по факту они сегодня выполняют роль буфера или санитарного кордона, Запад им это и оплачивает", — сказал Крутаков.

Он добавил, что в недавнем высказывании Лейиньша постоянно прослеживаются заявления о важной роли НАТО и союзников для Латвии, что, по мнению политолога, подтверждает полное отсутствие независимости республики.