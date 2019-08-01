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РИА Новости

Эксперт оценил слова генерала из Латвии о "способной удивить" Россию армии

04:17
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© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО на учениях в Латвии
Военнослужащие блока НАТО на учениях в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Военнослужащие блока НАТО на учениях в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны. Об этом рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, политолог Леонид Крутаков в интервью Sputnik Латвия.
Ранее Лейиньш заявил, что Москва считает Латвию ничтожной в военном плане, и ему бы хотелось, чтобы российские власти продолжали так думать, поскольку в этом "заключается сила" прибалтийской республики. Генерал выразил уверенность, что военная мощь Латвии теперь настолько велика, что "шокирует Россию и других потенциальных противников".
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30 июля 2018, 04:47
В сейме Латвии предложили раздробить Россию на несколько частей‍По мнению депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.
"Русофобия – сегодня один из способов существования Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. Это способ получения субсидий, всевозможных преференций, потому что по факту они сегодня выполняют роль буфера или санитарного кордона, Запад им это и оплачивает", — сказал Крутаков.
Он добавил, что в недавнем высказывании Лейиньша постоянно прослеживаются заявления о важной роли НАТО и союзников для Латвии, что, по мнению политолога, подтверждает полное отсутствие независимости республики.
Крутаков напомнил, что, находясь в составе СССР, Латвия "прислуживала" России, однако получала больше от Советского Союза, чем отдавала ему. Сейчас же, по мнению эксперта, ситуация сложилась иначе: прибалтийская республика прислуживает НАТО и США и в итоге страдает от деградации промышленности и демографических проблем.
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В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага
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НАТОЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Генерал выразил уверенность, что военная мощь Латвии теперь настолько велика, что "шокирует Россию и других потенциальных противников"." Судя по картинке, у них теперь есть пушка?
1 августа, 04:54
aand051981
19362000
Прибалтика - когда-то, во времена СССР, это звучало так притягивающе... Ныне же вызывает лишь усмешку... Поистине - за что боролись, на то и напоролись - нет согласия в обществе, граждане бегут за кордон, бюджет нищает, промышленность, которую создал СССР, развалилась...
1 августа, 04:52
eldeckel
4310201
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