Частицы гари от пожаров могут облететь вокруг планеты, сообщили в МГУ

"В атмосфере преобладают потоки с запада на восток и связано это с тем, что так устроено вращение Земли, и, в конечном счете, эта сила приводит к формированию западного потока. Я бы нисколько не удивился, если бы дымы почувствовали в Канаде или в США, а у нас (в центральной России – ред.) это менее вероятно, хотя дымы как "след", не в виде визуального объекта, а частицы, могут круг вокруг земного шара сделать", - сказал эксперт.