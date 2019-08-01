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РИА Новости

Частицы гари от пожаров могут облететь вокруг планеты, сообщили в МГУ

04:13
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар. Архивное фото
Лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Частицы гари от пожаров могут облететь вокруг Земли, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
"В атмосфере преобладают потоки с запада на восток и связано это с тем, что так устроено вращение Земли, и, в конечном счете, эта сила приводит к формированию западного потока. Я бы нисколько не удивился, если бы дымы почувствовали в Канаде или в США, а у нас (в центральной России – ред.) это менее вероятно, хотя дымы как "след", не в виде визуального объекта, а частицы, могут круг вокруг земного шара сделать", - сказал эксперт.
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Однако, по его словам, такие частицы можно было бы зафиксировать только специальной техникой - их не было бы видно визуально и они никак не ощущались бы при дыхании.
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияРИА Наука
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