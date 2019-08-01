Американский эксперт рассказала, как защититься от рака легких

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Рак легких является одним из самых распространенных видов рака во всем мире, эта болезнь может затронуть и тех, кто никогда не курил. Однако вероятность развития этого заболевания можно снизить путем полного отказа от курения и соблюдения здоровой диеты, рассказала РИА Новости старший вице-президент Американского общества по борьбе с раком Салли Кауэл.

Первого августа отмечается всемирный день борьбы против рака легких. От рака легких умирает больше людей, чем от рака груди, кишечника или простаты вместе взятых, указывает ресурс Cancer Health.

Мужчины в группе риска

Кауэл рассказала, что рак легких и рак груди являются ведущими видами рака во всем мире с точки зрения количества новых случаев. Так, в 2018 году приблизительно двум миллионам был поставлен диагноз рак легких или рак груди.

"Рак легких является наиболее часто диагностируемым раком у мужчин (14,5% от общего числа случаев у мужчин и 8,4% у женщин) и основной причиной смерти от рака у мужчин (22,0%, т. е. примерно каждый пятый из всех случаев смерти от рака)", - сообщила собеседница агентства.

Самые высокие показатели заболеваемости раком легких среди женщин наблюдаются в Северной Америке, Северной и Западной Европе (особенно в Дании и Нидерландах), Китае, Австралии и Новой Зеландии. Венгрия при этом возглавляет список.

Причины развития этой смертельной болезни лежат на поверхности. С курением связывают около 80-90% смертей. "У курящих мужчин вероятность развития рака легких в 23 раза выше, чем у не курящих, а у курящих женщин - в 13 раз выше", - отметила Кауэл.

Впрочем, в группу риска попадают и те, кто не курит, но находится под воздействием окружающих его курильщиков. "У некурящих на 20-30% больше шансов заболеть раком легких, если они подвергаются пассивному курению дома или на работе. Воздействие пассивного курения ежегодно вызывает около 7330 случаев смерти от рака легких среди некурящих", - пояснила вице-президент Американского общества по борьбе с раком.

Здоровая диета и отказ от курения

Отказ от курения является главным способом избежания развития рака легких, подчеркнула Кауэл. Но и некурящие могут внести некоторые изменения в образ жизни, чтобы помочь снизить риск заболевания раком легких.

В качестве превентивных мер Кауэл назвала проверку дома на уровень газа радон, а также соблюдение здоровой диеты с большим количеством фруктов и овощей.