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РИА Новости

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

03:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Новый девайс оснащен новейшим восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой до 2,96 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, а емкость встроенной памяти достигает 128 и 256 Гб в зависимости от комплектации.
На новинке также установлен AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340х1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34,7 миллисекунд, при этом сканер отпечатка пальца встроен в дисплей.
Основная камера смартфона представлена двумя модулями 48+12 Мп, а также имеется фронтальная камера с разрешением 20 Мп. Аккумулятор смартфона обладает емкостью 4000 мАч, причем предусмотрена функция быстрой зарядки. Отличительной чертой нового девайса от Xiaomi стала модернизированная система жидкостного охлаждения.
Из других мелочей в смартфон добавлена технология DC Dimming 2.0, устраняющая мерцание дисплея, а также технология Magic Press 2.0, отвечающая за распознавание силы нажатия на экран. Смартфон работает на операционной системе Android 9.0 Pie.
Продажи нового смартфона стартуют второго августа. Стоимость девайса со встроенной памятью 128 Гб составит 435 долларов (более 27,5 тысячи рублей), а в комплектации с 256 Гб памяти смартфон обойдется покупателю в 508 долларов (более 32 тысяч рублей).
Посетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017
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