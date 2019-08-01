В Приморье начали проверку после гибели ребенка в карете скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Местные СМИ сообщают, что четырехлетняя девочка умерла в день своего рождения в машине скорой помощи по дороге в больницу. По информации изданий, сначала ребенок жаловался на сильную головную боль, после визита к врачу девочку лечили от ангины. После одной из процедур девочка дома почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую. По дороге из поселка Ярославский в больницу села Хороль она умерла.
"По факту смерти ребёнка проводится доследственная проверка, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Аврора Римская.