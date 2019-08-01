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РИА Новости

Самолеты Минобороны отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров

03:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 Минобороны России отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров, сообщили в военном ведомстве.
Президент России Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.
"Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск... По маршруту следования летчики ВТА преодолеют более 4 тысяч километров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вылеты проходят с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях. В Минобороны добавили, что экипажи самолетов имеют опыт тушения природных пожаров.
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Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуИл-76Министерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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