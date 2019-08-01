Самолеты Минобороны отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 Минобороны России отправились в Красноярск для тушения лесных пожаров, сообщили в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.

"Экипажи Ил-76 Военно-транспортной авиации приступили к перебазированию из пунктов постоянной дислокации в аэропорт города Красноярск... По маршруту следования летчики ВТА преодолеют более 4 тысяч километров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вылеты проходят с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях. В Минобороны добавили, что экипажи самолетов имеют опыт тушения природных пожаров.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.